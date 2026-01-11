Sestriere sequestrata la Torre Rossa | irregolarità negli impianti antincendio
A Sestriere, la Torre Rossa, struttura che ospita un noto hotel tre stelle, è stata sequestrata a causa di irregolarità negli impianti antincendio. I clienti presenti sono stati trasferiti in un albergo vicino, in attesa di eventuali interventi. La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli ospiti e rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione incendi.
I clienti della struttura, all'interno di cui sorge un noto hotel tre stelle, sono stati trasferiti in un albergo vicino.
