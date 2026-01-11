Sestriere sequestrata la Torre Rossa | irregolarità negli impianti antincendio

A Sestriere, la Torre Rossa, struttura che ospita un noto hotel tre stelle, è stata sequestrata a causa di irregolarità negli impianti antincendio. I clienti presenti sono stati trasferiti in un albergo vicino, in attesa di eventuali interventi. La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli ospiti e rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione incendi.

Sequestrata la Torre Rossa di Sestriere, l’hotel simbolo chiude all’improvviso per problemi di sicurezza - La Torre Rossa di Sestriere, uno degli edifici più iconici della località sciistica della Valsusa, è stata posta sotto sequestro dalla Questura di Torino. giornalelavoce.it

Irregolarità antincendio, sequestrata Torre Rossa a Sestriere - La Questura di Torino ha posto sotto sequestro preventivo la Torre Rossa di Sestriere per irregolarità legate alla sicurezza. ansa.it

SESTRIERE, SEQUESTRATA LA MITICA TORRE ROSSA VOLUTA DA AGNELLI: CHIUSO L'HOTEL https://www.valsusaoggi.it/sestriere-sequestrata-la-mitica-torre-rossa-voluta-da-agnelli-chiuso-lhotel/ - facebook.com facebook

