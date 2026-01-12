Senza licenza perché troppo vicina a scuola e chiesa sala biliardo pronta a riaprire dopo il ricorso al Tar dei gestori
La sala biliardo, recentemente oggetto di discussione per le norme regionali sul gioco, si appresta a riaprire dopo il ricorso al Tar dei gestori. Le regolamentazioni sulla distanza da luoghi sensibili non si applicano automaticamente a tutte le attività ludiche, soprattutto quando non prevedono rischi o vincite in denaro. Questa vicenda evidenzia la necessità di un’interpretazione adeguata delle norme regionali in relazione a specifici contesti.
Le norme della Regione siciliana sul gioco - e nel caso specifico il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili - non possono essere applicate indiscriminatamente a tutte le attivita' ludiche, specialmente quando manca l'elemento del rischio e della vincita in denaro. Come riporta Agipronews. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Sala giochi chiusa perché troppo vicina a una scuola, nessun indennizzo
Leggi anche: Troppo vicina a una chiesa: "Chiudete quella sala slot"
La licenza di parola, il dolore e il rumore del nostro tempo. Il 5 gennaio non è una data qualsiasi. Il 5 gennaio 1932 nasceva Umberto Eco. Ricordarlo oggi non è un omaggio rituale, ma un esercizio di lucidità. Perché poche voci, come la sua, continuano a spi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.