Sala giochi chiusa perché troppo vicina a una scuola nessun indennizzo

Modena, 27 dicembre 2025 – Nessun indennizzo per la chiusura della sala giochi che si trova a meno di 500 metri da un luogo sensibil e, in questo caso una scuola dell'infanzia. Dopo il Tar dell'Emilia-Romagna anche la decisione de l Consiglio di Stato in una controversia legale che ha riguardato il Comune di Modena e la società Allstar non dà margini a potenziali e future richieste di risarcimento delle aziende. Una sentenza importante – fa sapere il Comune di Modena - per dare certezze a tutti quelle amministrazioni che hanno applicato la legge regionale per il contrasto delle patologie da gioco d'azzardo individuando la mappa dei luoghi sensibili e provvedendo a delocalizzare o a chiudere le sale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

