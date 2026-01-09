Troppo vicina a una chiesa | Chiudete quella sala slot
Il Popolo della Famiglia esprime soddisfazione per la recente chiusura di sale slot e agenzie di scommesse situate in prossimità di luoghi sensibili, come aree di aggregazione e luoghi di culto a Faenza. Questa decisione risponde alle numerose segnalazioni provenienti dai territori, evidenziando l’impegno del partito nel tutelare il benessere delle comunità locali e promuovere ambienti più sani e sicuri.
Soddisfatto a seguito della recente chiusura delle sala slot a Faenza e delle agenzie di scommesse vicino ai luoghi sensibili, di aggregazione e di culto, il Popolo della Famiglia spiega che "giungono numerose segnalazioni alla segreteria del partito provenienti dai territori". In particolare, sempre a Ravenna, il circolo territoriale del PdF vuole portare all’attenzione pubblica la situazione del bar Byblos situato in via Romea. "Non intendiamo addentrarci ora nei tecnicismi legali", dichiara Mirko De Carli, segretario nazionale del movimento politico, "ma la direzione intrapresa ci soddisfa profondamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
