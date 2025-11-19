La seconda edizione del “Caffè del Business”, ideata dall’avvocato Alessio Savarese, si è svolta a Napoli nella prestigiosa cornice della Baia delle Rocce Verdi – Villa Fattorusso, riunendo imprenditori, professionisti e operatori della comunicazione in una giornata dedicata allo scambio di idee, al confronto sui temi sociali e alla costruzione di nuove sinergie. Un salotto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Seconda edizione del Caffè del Business a Napoli: confronto sulla violenza, rete tra professionisti e impegno per la solidarietà sociale