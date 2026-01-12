Golden Globe 2026 le foto di tutti i vincitori
I Golden Globe 2026 si sono svolti nella notte italiana al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, segnando l'inizio della stagione degli awards cinematografici e televisivi. Ecco le foto di tutti i vincitori, per conoscere i protagonisti di questa edizione e i premi assegnati.
Al via la stagione degli awards con i Golden Globe 2026, andati in scena nella notte italiana al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Durante la cerimonia, presentata dalla comica e attrice statunitense Nikki Glaser, sono stati premiati ‘Hamnet’ e ‘Una battaglia dopo l’altra’ come miglior film mentre ‘The Pitt’, ‘The Studio’ e ‘Adolescence’ hanno vinto nella categoria miglior serie tv. Timothée Chalamet ha superato la concorrenza di Leonardo DiCaprio in qualità di miglior attore in una pellicola del grande schermo mentre Paul Thomas Anderson ha conquistato la statuetta di miglior regista e miglior regista per il cinema. 🔗 Leggi su Lapresse.it
