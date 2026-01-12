Dentro i Golden Globe 2026 | le foto esclusive delle star

Scopri le immagini esclusive delle star presenti ai Golden Globe 2026, catturate dal fotografo German Larkin durante la cerimonia. Le foto, pubblicate in esclusiva per Vanity Fair, offrono uno sguardo intimo e autentico sugli attori e le personalità che hanno partecipato all’evento, evidenziando l’eleganza e la presenza delle celebrità in un momento di grande rilievo nel mondo dello spettacolo.

Il fotografo German Larkin ha puntato l’obiettivo sulle maggiori star della serata all’interno della cerimonia, in esclusiva per Vanity Fair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dentro i Golden Globe 2026: le foto esclusive delle star Leggi anche: Golden Globe 2026: le pagelle dei beauty look delle star Leggi anche: Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I vincitori dei Golden Globes 2026 per i film e le serie tv: l'elenco completo; Timothée Chalamet premiato ai Golden Globe. Il suo discorso; Dentro i Golden Globe 2026: le foto esclusive delle star; Bookmakers Golden Globes 2026: Chalamet davanti a Di Caprio. Golden Globe 2026, da 'Una battaglia dopo l'altra' a 'Adolescence': tutti i vincitori - Da 'Una battaglia dopo l'altra' a 'Adolescence', ecco chi ha trionfato ai Golden Globe 2026: tutti i premi assegnati tra cinema e serie TV nella notte di Beverly Hills ... msn.com

Golden Globe 2026, duello tra Una battaglia dopo l’altra e Hamnet - Premiati Buckley, Chalamet e Moura e alle musiche di K- ilsecoloxix.it

Golden Globe 2026, i 10 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…) - Quali sono i 10 abiti che ci hanno colpito direttamente al cuore sul tappeto rosso del prestigioso riconoscimento? vanityfair.it

Lista delle feste dei Golden Globes 2026: tutti gli after-party e gli eventi esclusivi delle star...

L'83esima edizione dei #GoldenGlobes ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association. La stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense Nikki Glaser ha presentato per la secon x.com

Julia Roberts per i Golden Globes 2026 sceglie l'eleganza Giorgio Armani Privé (ma con un tocco ironico) https://vogueitalia.visitlink.me/iKyKGJ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.