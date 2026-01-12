Scuole sicure Provincia incassa 900mila euro per Diaz e Stefanelli

La Provincia ha ricevuto un finanziamento di 900.000 euro destinato alla sicurezza delle scuole. I fondi saranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza del Liceo Diaz di Caserta e dell’Istituto Stefanelli di Mondragone, contribuendo a garantire ambienti scolastici più sicuri per studenti e personale.

La Provincia ha ottenuto un finanziamento complessivo di 900.000 euro per la messa in sicurezza del Liceo Diaz di Caserta e dell’Istituto Stefanelli di Mondragone. Le risorse sono state assegnate nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi in favore degli enti locali per. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

