Scuole sicure Provincia incassa 900mila euro per Diaz e Stefanelli
La Provincia ha ricevuto un finanziamento di 900.000 euro destinato alla sicurezza delle scuole. I fondi saranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza del Liceo Diaz di Caserta e dell’Istituto Stefanelli di Mondragone, contribuendo a garantire ambienti scolastici più sicuri per studenti e personale.
Le risorse sono state assegnate nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi in favore degli enti locali per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
