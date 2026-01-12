Scuole più sicure alla Provincia 900 mila euro per il Diaz di Caserta e lo Stefanelli di Mondragone

La Provincia di Caserta ha annunciato un investimento di 900 mila euro per migliorare la sicurezza delle scuole. I fondi sono destinati al Liceo “Diaz” di Caserta e all’Istituto “Stefanelli” di Mondragone, con l’obiettivo di garantire ambienti scolastici più sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti e del personale. Questo intervento rappresenta un passo importante per rafforzare la tutela delle strutture educative sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta ottiene un finanziamento complessivo di 900 mila euro destinato alla messa in sicurezza di due importanti edifici scolastici del territorio: il Liceo “Diaz” di Caserta e l’Istituto “Stefanelli” di Mondragone. Le risorse rientrano nell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore degli enti locali finalizzati all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il bando è stato emanato in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

