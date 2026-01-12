Scuole più sicure alla Provincia 900 mila euro per il Diaz di Caserta e lo Stefanelli di Mondragone

La Provincia di Caserta ha annunciato un investimento di 900 mila euro per migliorare la sicurezza delle scuole. I fondi sono destinati al Liceo “Diaz” di Caserta e all’Istituto “Stefanelli” di Mondragone, con l’obiettivo di garantire ambienti scolastici più sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti e del personale. Questo intervento rappresenta un passo importante per rafforzare la tutela delle strutture educative sul territorio.

La Provincia di Caserta ottiene un finanziamento complessivo di 900 mila euro destinato alla messa in sicurezza di due importanti edifici scolastici del territorio: il Liceo "Diaz" di Caserta e l'Istituto "Stefanelli" di Mondragone. Le risorse rientrano nell'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore degli enti locali finalizzati all'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il bando è stato emanato in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n.

