Roma, 5 novembre 2025 – Il gigante cinese dell’ultra fast fashion Shein ha inaugurato il suo primo punto vendita al mondo a Parigi: 1000 metri quadrati con vista sul municipio della capitale francese, al sesto piano del Bazar de l’Hotel de Ville Marais (BHV Marais). Poco dopo l’una di pomeriggio, il centro commerciale ha aperto le porte ai circa 500 clienti in fila, protetti da transenne e da un cordone di polizia. L’apertura di Shein giunge al termine di una settimana di forti polemiche. All’inaugurazione, una folla di manifestanti si è riunita per esprimere il proprio dissenso: “dalla colonizzazione ai vostri armadi” si legge su un cartello, tra le urla “vergogna!” e “pensate ai vostri bambini” rivolte ai clienti in coda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Shein apre a Parigi, esplode la protesta. Lo scandalo delle bambole, l’impennata di clienti e la mossa di Lecornu