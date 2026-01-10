Como trova la sua bici danneggiata e per protesta blocca il traffico con delle transenne

Ieri a Como, un cittadino gambiano di 26 anni, regolare sul territorio, ha bloccato il traffico con delle transenne in segno di protesta dopo aver trovato la sua bici danneggiata. La polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha denunciato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale e per aver ostacolato la circolazione stradale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 9 gennaio 2026.

Nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio 2026, la polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un cittadino gambiano di 26 anni, regolare sul territorio, per resistenza a pubblico ufficiale e per aver ostruito la strada con delle transenne.L'intervento è scattato intorno alle 17.30

