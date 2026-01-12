Servizi Asacom Messina riceverà oltre due milioni

La Regione Siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per i servizi Asacom a Messina, destinati a sostenere l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità. Questo intervento mira a garantire un supporto adeguato e continuativo, favorendo l’inclusione scolastica e il diritto all’istruzione di tutti gli alunni. Il finanziamento rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni di studenti e famiglie nella provincia.

La Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione (Asacom) per gli alunni con disabilità. La somma verrà liquidata alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali in due fasi, per garantire il mantenimento del livello.

