Scuola il governo commissaria quattro Regioni sui piani di dimensionamento Valditara | Scelta inevitabile per il Pnrr

Da laprimapagina.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna a causa del mancato approvazione dei loro piani di dimensionamento scolastico. Il ministro Valditara ha sottolineato che questa misura è necessaria in ottica di conformarsi alle linee del PNRR e garantire l’organizzazione delle scuole per il prossimo anno scolastico. La decisione evidenzia l’importanza di rispettare le scadenze e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per il mancato via libera ai piani di dimensionamento della rete scolastica in vista del prossimo anno. La decisione, spiegano da Palazzo Chigi, si è resa necessaria per rispettare gli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico. «È un provvedimento necessario – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – perché il mancato rispetto di questo adempimento mette a rischio le risorse già erogate». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

scuola il governo commissaria quattro regioni sui piani di dimensionamento valditara scelta inevitabile per il pnrr

© Laprimapagina.it - Scuola, il governo commissaria quattro Regioni sui piani di dimensionamento. Valditara: “Scelta inevitabile per il Pnrr”

Leggi anche: Dimensionamento scolastico, commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani. Valditara: “Scelta necessaria”. PD: “Gravissimo”

Leggi anche: Dimensionamento scolastico, commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani. Valditara: “Scelta necessaria per rispettare gli impegni con l’Unione europea”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Governo convoca cinque assessori regionali: ipotesi commissariamento su dimensionamento scolastico. Sinistra Italiana denuncia scelta politica contro regioni centrosinistra; Governo commissaria quattro Regioni, tra cui la Sardegna, sul dimensionamento scolastico.

scuola governo commissaria quattroLotta politica sulla scuola. Il Governo commissaria 4 Regioni di centrosinistra. "Non hanno fatto gli accorpamenti" - Il lungo braccio di ferro tra Regioni e Governo sul cosiddetto dimensionamento, ovvero la riorganizzazione degli istituti scolastici, ha visto oggi una svolta importante con la decisione del Consiglio ... huffingtonpost.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.