Scuola il governo commissaria quattro Regioni sui piani di dimensionamento Valditara | Scelta inevitabile per il Pnrr

Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna a causa del mancato approvazione dei loro piani di dimensionamento scolastico. Il ministro Valditara ha sottolineato che questa misura è necessaria in ottica di conformarsi alle linee del PNRR e garantire l’organizzazione delle scuole per il prossimo anno scolastico. La decisione evidenzia l’importanza di rispettare le scadenze e gli obiettivi stabiliti a livello nazionale.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per il mancato via libera ai piani di dimensionamento della rete scolastica in vista del prossimo anno. La decisione, spiegano da Palazzo Chigi, si è resa necessaria per rispettare gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. «È un provvedimento necessario – ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – perché il mancato rispetto di questo adempimento mette a rischio le risorse già erogate».

Scuola, il governo commissaria quattro Regioni: "Non hanno approvato i piani di dimensionamento"

