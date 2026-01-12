Dimensionamento scolastico commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani Valditara | Scelta necessaria PD | Gravissimo

Il Consiglio dei Ministri ha deciso il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, regioni che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La misura, definita necessaria dal ministro Valditara, ha suscitato reazioni contrastanti, con il Pd che ha definito la decisione gravissima. La vicenda evidenzia le tensioni tra le istituzioni e le difficoltà nel definire le strategie educative a livello regionale.

