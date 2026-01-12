Scuola il governo commissaria quattro Regioni | Non hanno fatto gli accorpamenti Il Pd | Gravissimo

Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, poiché queste regioni non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La decisione ha suscitato reazioni politiche, con il Pd che ha definito l’evento gravissimo. La situazione evidenzia le tensioni tra governo e Regioni sulla gestione dell’organizzazione scolastica.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La decisione, spiega il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è stata assunta per garantire il rispetto degli impegni presi dall'Italia con l'Unione europea nell'ambito del Pnrr e assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico. «Si tratta di un provvedimento necessario – ha chiarito Valditara – perché il mancato rispetto di questo adempimento mette a rischio le risorse già erogate e compromette l'adeguamento della rete scolastica alla popolazione studentesca».

Scuola, il governo commissaria quattro Regioni: “Non hanno approvato i piani di dimensionamento” x.com

Ecco la mia intervista su Radio Napoli Centrale. Difendiamo la Scuola pubblica campana dal Governo. - facebook.com facebook

