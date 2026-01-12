Scuola il governo commissaria 4 regioni di centrosinistra contrarie al dimensionamento Cgil | Tagli da 5 mld

Il Consiglio dei Ministri ha deciso il commissariamento delle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, ancora in attesa di approvare i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La decisione riguarda regioni di centrosinistra che si opponevano alle proposte del governo. La Cgil segnala tagli per circa 5 miliardi di euro nel settore dell’istruzione.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. La misura riguarda la riorganizzazione amministrativa, anche attraverso l’accorpamento di istituti diversi: il risultato, talvolta, è affidare ad un solo dirigente la gestione di un plesso che in realtà ne racchiude due, con il rischio di moltiplicare le difficoltà. Secondo le Regioni commissariate, si tratta di tagli all’istruzione pubblica, quantificati in più di 5 miliardi dalla Cgil. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

