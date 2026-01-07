Aprono le iscrizioni alle scuole d' infanzia 1.261 famiglie coinvolte
Sono aperte le iscrizioni alle scuole d’infanzia di Modena per il 2026. In questi giorni, 1.261 famiglie residenti con bambini di tre anni stanno ricevendo le comunicazioni del Settore Istruzione e Sport del Comune, contenenti tutte le informazioni necessarie per completare la procedura di iscrizione alle scuole pubbliche. È importante consultare le indicazioni fornite per assicurare l’iscrizione nel rispetto delle scadenze previste.
Sono 1.261 le famiglie residenti a Modena con bambini e bambine che compiono tre anni nel 2026 che stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni del Settore Istruzione e Sport del Comune di Modena con tutte le informazioni utili per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia pubbliche e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Un’occasione di incontro: le scuole ‘Piazzoni’ e ‘Benvenuti’ aprono le porte alle famiglie
Leggi anche: Scuole dell'infanzia comunali, dal 13 gennaio al via le iscrizioni: come inviare le domande
Iscrizioni scuola primaria 2026: cosa fare e quando; Scuola dell’infanzia: iscrizioni online dall’8 al 16 gennaio; Le iscrizioni restano aperte fino al 15 gennaio prossimo; Iscrizioni scuola 2026-2027: date, come fare domanda su Unica e novità. Come scegliere le scuole migliori.
Scuola, il 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno 2026/2027: scadenze e novità - La vera novità di quest'anno è la messa a regime del modello di formazione 4+2 per gli istituti tecnici e professionali ... ilsecoloxix.it
Iscrizioni scuola 2026/27: le scadenze - 100847 del 17 dicembre 2025, il Ministero dell’Istruzione ha definito ufficialmente il calendario delle iscrizioni online per l’anno scolastico 2026/2027. tecnicadellascuola.it
PROVINCIA DI SIENA: NUOVA GUIDA INTERATTIVA PER ORIENTARE GLI STUDENTI NELLA SCUOLA - Mentre si avvicina l’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, la Provincia di Siena lancia anche per quest’anno la guida digitale “Disegnare il proprio futuro”, pensata per ... oksiena.it
Fantasanremo, si parte: quando aprono le iscrizioni e quanti baudi costano i cantanti in gara. «L'edizione più difficile di sempre» - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.