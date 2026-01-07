Aprono le iscrizioni alle scuole d' infanzia 1.261 famiglie coinvolte

Sono aperte le iscrizioni alle scuole d’infanzia di Modena per il 2026. In questi giorni, 1.261 famiglie residenti con bambini di tre anni stanno ricevendo le comunicazioni del Settore Istruzione e Sport del Comune, contenenti tutte le informazioni necessarie per completare la procedura di iscrizione alle scuole pubbliche. È importante consultare le indicazioni fornite per assicurare l’iscrizione nel rispetto delle scadenze previste.

