Scuola commissariate quattro regioni | Mancano piani di dimensionamento

Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, regioni che non hanno ancora presentato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Questa misura mira a garantire l'organizzazione e l'efficienza del sistema educativo, in conformità con le normative vigenti. La situazione evidenzia l'importanza di rispettare le scadenze amministrative per assicurare una gestione efficace delle risorse e delle strutture scolastiche.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di avviare il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, regioni che non hanno ancora adottato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La misura, spiegano da Palazzo Chigi, è legata agli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea nell’ambito del Pnrr e alla necessità di garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico. L’obiettivo dell’intervento è l’adeguamento della rete scolastica all’andamento della popolazione studentesca, poiché «il mancato rispetto di questo adempimento mette a rischio le risorse già erogate». 🔗 Leggi su Lettera43.it

