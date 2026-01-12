Scuola commissariate quattro regioni | Mancano piani di dimensionamento

Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, regioni che non hanno ancora presentato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Questa misura mira a garantire l'organizzazione e l'efficienza del sistema educativo, in conformità con le normative vigenti. La situazione evidenzia l'importanza di rispettare le scadenze amministrative per assicurare una gestione efficace delle risorse e delle strutture scolastiche.

