Filiera tecnologico-professionale 4+2 | ecco i percorsi autorizzati per il 2026 27 ELENCHI USR

Sono stati pubblicati gli elenchi degli istituti autorizzati per la filiera tecnologico-professionale 4+2, valida per l’anno scolastico 2026/27. Le scuole interessate hanno presentato i progetti entro il termine stabilito del 22 dicembre, contribuendo alla definizione dei percorsi formativi autorizzati. Queste iniziative rappresentano un passo importante nel sviluppo dei percorsi tecnico-professionali, offrendo opportunità di formazione qualificata per gli studenti.

Le scuole hanno potuto presentare i progetti per aderire alla nuova filiera tecnologico-professionale 4+2 entro il 22 dicembre. Gli Uffici scolastici stanno pubblicando gli elenchi con i progetti autorizzati. La pubblicazione è prevista entro il 9 gennaio. L'articolo Filiera tecnologico-professionale 4+2: ecco i percorsi autorizzati per il 202627. ELENCHI USR . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

