Filiera tecnologico-professionale | autorizzati 532 nuovi percorsi quadriennali per l’as 2026 2027 adesione massiccia nel Mezzogiorno

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno finalizzato l’autorizzazione di 532 nuovi percorsi quadriennali nella filiera tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2026/2027, con una significativa adesione nel Mezzogiorno. Questi percorsi rappresentano un’importante opportunità per rafforzare l’offerta formativa e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. La loro implementazione contribuirà a sviluppare competenze tecniche e professionali in tutto il territorio nazionale.

