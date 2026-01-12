Nicolais Petracca | Se ne va il miglior volto della Campania

La scomparsa di Luigi Nicolais rappresenta una perdita significativa per la Campania e per l’Italia. Figura di rilievo nel campo della scienza, Nicolais ha contribuito in modo importante allo sviluppo del territorio e alla promozione della cultura scientifica. La sua assenza si fa sentire profondamente, lasciando un vuoto tra le figure più rappresentative del panorama scientifico e istituzionale nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La scomparsa di Luigi Nicolais è una perdita profonda non solo per il mondo della scienza, ma per l'intera Campania e per il Paese. Ricercatore di valore internazionale, uomo delle istituzioni, Nicolais ha saputo coniugare il rigore scientifico con una visione politica alta, mettendo competenze e conoscenza al servizio dello sviluppo dei territori." Così Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania, ricorda Luigi Nicolais. " Nel suo percorso accademico, istituzionale e politico – prosegue Petracca – Luigi Nicolais è stato una figura capace di determinare condizioni concrete di crescita, soprattutto nei campi della ricerca e dell'innovazione, ambiti nei quali la Campania ha potuto compiere passi in avanti significativi grazie alla sua visione e alla sua autorevolezza.

