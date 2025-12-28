Ricoverata da poche ore per allucinazioni 41enne muore in psichiatria a Livorno | aperta inchiesta
Una donna di 41 anni è deceduta nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Livorno, dove era stata ricoverata poche ore prima per allucinazioni. La sua morte ha suscitato l’apertura di un’inchiesta per chiarire le cause dell’accaduto. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza nelle strutture di assistenza psichiatrica.
Donna trovata morta nel bagno del reparto di psichiatria dell’ospedale di Livorno, dove era stata ricoverata da poche ore. Si ipotizza un gesto volontario. Secondo quanto emerso, la 41enne stava attraversando un periodo di forte fragilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
