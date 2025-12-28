Ricoverata da poche ore per allucinazioni 41enne muore in psichiatria a Livorno | aperta inchiesta

Una donna di 41 anni è deceduta nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Livorno, dove era stata ricoverata poche ore prima per allucinazioni. La sua morte ha suscitato l’apertura di un’inchiesta per chiarire le cause dell’accaduto. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza nelle strutture di assistenza psichiatrica.

