Salento Tatiana scomparsa da dieci giorni | sequestrato il cellulare di un amico Aperta inchiesta per istigazione al suicidio

Quotidianodipuglia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la preoccupazione e scatta l'inchiesta sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento tatiana scomparsa da dieci giorni sequestrato il cellulare di un amico aperta inchiesta per istigazione al suicidio

© Quotidianodipuglia.it - Salento, Tatiana scomparsa da dieci giorni: sequestrato il cellulare di un amico. Aperta inchiesta per istigazione al suicidio

Contenuti che potrebbero interessarti

salento tatiana scomparsa dieciSalento, Tatiana scomparsa da dieci giorni: l'ultima cena con il fidanzato a Nardò e i biglietti per tornare dall'ex. Cosa non torna - Cresce la preoccupazione e proseguono a ritmo serrato le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla ... Riporta msn.com

salento tatiana scomparsa dieciTatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena con il fidanzato e i biglietti presi per tornare dall'ex. Cosa non torna - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce, le ... Scrive ilmessaggero.it

salento tatiana scomparsa dieciTatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. quotidiano.net scrive

salento tatiana scomparsa dieciTatiana Tramacere, cosa sappiamo della donna scomparsa in Salento - Da più di una settimana non ci sono notizie della 27enne: è uscita di casa lo scorso 24 novembre e non ha fatto ritorno. Riporta vanityfair.it

salento tatiana scomparsa dieciContinuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia ... Scrive tg24.sky.it

salento tatiana scomparsa dieciNessuna notizia della 27enne scomparsa da Nardò: ricerche oltre i confini regionali - Senza sosta le indagini per ritrovare Tatiana Tramacere, la ragazza sparita nel nulla da circa dieci giorni: aveva fatto i biglietti per raggiungere un suo ex nel Bresciano. Segnala lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Salento Tatiana Scomparsa Dieci