Sciopero Trenord il 12 gennaio a rischio i trasporti in Lombardia | orari e treni garantiti

Il 12 gennaio 2026 si prevede uno sciopero dei trasporti Trenord in Lombardia, che potrebbe causare disagi ai servizi regionali, suburbani e aeroportuali. Le corse potrebbero subire variazioni o cancellazioni fino alle prime ore del 13 gennaio. È consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali e pianificare eventuali spostamenti con anticipo per limitare eventuali disagi.

Sciopero Trenord a Milano lunedì 12 gennaio 2026. A rischio servizi regionali, suburbani, aeroportuali e alcune corse di lunga percorrenza fino alle 02:00 di martedì 13 gennaio. Ecco gli orari delle fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sciopero dei treni confermato: gli orari garantiti da Trenord e Trenitalia e le fasce a rischio Leggi anche: Sciopero 12 dicembre, a rischio anche i treni: gli orari di Trenord Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sciopero Trenord, treni a rischio per 23 ore: ecco gli orari garantiti; Trenord, sciopero del 12 gennaio in Lombardia: gli orari e le fasce dei garanzia dei treni; Confermato il doppio sciopero dei trasporti in due giorni: gli orari dei treni Trenord e Trenitalia; Sciopero treni 12 gennaio 2026 Trenord e Trenitalia in Lombardia: fasce orarie garantite. Sciopero Trenord il 12 gennaio, a rischio i trasporti in Lombardia: orari e treni garantiti - A rischio servizi regionali, suburbani, aeroportuali e alcune corse di lunga percorrenza fino alle 02:00 ... fanpage.it

Trenord, sciopero del 12 gennaio in Lombardia: gli orari e le fasce dei garanzia dei treni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trenord, sciopero del 12 gennaio in Lombardia: gli orari e le fasce dei garanzia dei treni ... tg24.sky.it

Sciopero treni 12 gennaio 2026 Trenord e Trenitalia in Lombardia: fasce orarie garantite - Due agitazioni concomitanti: accanto allo sciopero del personale Trenord, si ferma anche quello di Trenitalia. italiaoggi.it

Seconda giornata di sciopero dei treni con nuove difficoltà per chi viaggia in Lombardia. Trenord invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a verificare eventuali variazioni del servizio. Lo sciopero interessa l’intera giornata di oggi, lunedì 12 - facebook.com facebook

Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9, sabato 10 e lunedì 12, Cub e Sgb: “Per Ambrosio e la sicurezza dei lavoratori” x.com

