Sciopero dei treni confermato | gli orari garantiti da Trenord e Trenitalia e le fasce a rischio

Milanotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Treni regionali, treni nazionali ma anche trasporto pubblico locale (qui gli orari di Atm a Milano): venerdì 12 dicembre sarà una giornata pesante per i trasporti in generale, per via dello sciopero generale in programma. L'agitazione, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sciopero treni confermato orariI treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo - Trasporto ferroviario sotto pressione: garantite solo alcune fasce orarie e una lista ristretta di collegamenti. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Treni Confermato Orari