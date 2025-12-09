Sciopero dei treni confermato | gli orari garantiti da Trenord e Trenitalia e le fasce a rischio
Treni regionali, treni nazionali ma anche trasporto pubblico locale (qui gli orari di Atm a Milano): venerdì 12 dicembre sarà una giornata pesante per i trasporti in generale, per via dello sciopero generale in programma. L'agitazione, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
SCIOPERO NAZIONALE VENERDÌ 12 DICEMBRE Venerdì 12 dicembre è indetto uno Sciopero Nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà il personale di Trenitalia, Gruppo FS Italiane, Trenitalia Tper e Trenord. Dalle 00:01 alle 21:00 del 12 dicembre
Per uno sciopero del personale Gruppo FS, i seguenti treni sono cancellati: * 18431 (PONTEDERA-PISA) * 18550 (LUCCA-PONTEDERA) * 4125 (PISA-ROMA)da GROSSETO a ROMA TERMINI * 4128 (ROMA-PISA) da ROMA TERMINI a GROSSETO
I treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo - Trasporto ferroviario sotto pressione: garantite solo alcune fasce orarie e una lista ristretta di collegamenti.