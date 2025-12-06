Sciopero 12 dicembre a rischio anche i treni | gli orari di Trenord

In arrivo un nuovo sciopero generale e una giornata nera per il settore dei trasporti con treni, metro e mezzi a rischio anche per chi si sposta a Milano. L'ultimo in ordine temporale era stato quello dello scorso venerdì 28 novembre. Lo sciopero del 12 dicembreA programmare lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

Per domenica 7 dicembre la Slc Cgil ha organizzato lo sciopero del personale contro il perdurare delle ragioni alla base dello stato di agitazione proclamato nei mesi scorsi. - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero voli aerei del 17 dicembre: aeroporti, compagnie e orari garantiti dlvr.it/TPflhR #AEREO #SCIOPERI #scioperovoli #scioperoaerei Vai su X

Sciopero generale del 12 dicembre, trasporti fermi e scuole a rischio in Italia - Il 12 dicembre l’Italia si ferma: disagi nei trasporti, scuole in difficoltà e nuove proteste Cgil contro una Manovra ritenuta ingiusta ... Da quifinanza.it

Sciopero 12 dicembre, Italia a rischio disagi - Il momento più delicato sarà venerdì 12 dicembre, quando è stato proclamato uno sciopero gene ... Lo riporta abruzzonews24.com

Sciopero Cgil del 12 dicembre, a Bergamo trasporti pubblici a rischio: Atb e Teb annunciano possibili disagi - La protesta contro la manovra di bilancio del governo: autobus, funicolari e tramvia potrebbero funzionare a singhiozzo. Lo riporta bergamo.corriere.it

Altro sciopero generale in programma: gli orari e i mezzi a rischio per tutta la giornata - Anche nel mese di dicembre è previsto uno sciopero generale dei lavoratori, proprio come quello che c'è stato l' ultimo venerdì di novembre. Secondo milanotoday.it

Il 12 dicembre l'Italia si ferma: scopri le ragioni dello sciopero generale - Il 12 dicembre, l'Italia si fermerà per uno sciopero generale organizzato dalla Cgil in segno di protesta contro una manovra di bilancio considerata ingiusta. Riporta notizie.it

Sciopero 12 dicembre, anche la scuola aderirà. Cgil: aumento di salari e pensioni e contrasto alla precarietà - Al centro delle manifestazioni, previste in tutta Italia, richieste che riguardano salari e pensioni, contrasto della precarietà e man ... Secondo tecnicadellascuola.it