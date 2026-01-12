Schianto micidiale in serata poi si ribalta su un passante | la morte atroce Scena agghiacciante

Lunedì 12 gennaio, a Vespolate, nel Novarese, si è verificato un grave incidente stradale. Un veicolo ha coinvolto un passante, causando la sua morte in modo violento. La scena, resa ancora più drammatica dal ribaltamento dell’auto, ha sconvolto la comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della vittima.

Il pomeriggio di questo lunedì  12 gennaio  si è trasformato in tragedia a  Vespolate, nel novarese, dove un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un passante in modo atroce. Erano circa le prime ore del pomeriggio quando, lungo  corso Mazzini, si è verificato un violento scontro tra due vetture proprio in prossimità di un semaforo. La dinamica, ancora al vaglio delle autorità, ha assunto contorni terribili: nell'impatto, una delle auto coinvolte ha perso stabilità, si è ribaltata e ha finito la sua corsa travolgendo un pedone che si trovava a transitare sul marciapiede o nelle immediate vicinanze.

