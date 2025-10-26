Appoggiati alla ringhiera dell’hotel la tragedia in un attimo | morte atroce La scena agghiacciante

Una vacanza da sogno si è trasformata in tragedia in una delle località turistiche più amate dell’Atlantico. Due uomini in viaggio all’estero si trovavano nel loro hotel quando, nel cuore della notte, un improvviso cedimento strutturale ha provocato un incidente dalle conseguenze devastanti. Una ringhiera, apparentemente solida, ha ceduto di schianto, facendo precipitare entrambi nel vuoto. Per uno dei due non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’episodio, avvenuto in un contesto di relax e spensieratezza, ha scosso profondamente gli ospiti dell’albergo e l’intera comunità locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

