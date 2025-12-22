Ha aggredito l’ex fidanzata al termine di una lite, poi ha tentato la fuga in auto, finendo però contro il muro di un’abitazione. È stato così arrestato dai Carabinieri un ragazzo di 24 anni, residente in provincia di Vicenza. L’episodio si è verificato a Loria, in provincia di Treviso, alcuni giorni fa. Il giovane è stato fermato dai militari dell’Arma dopo una serie di comportamenti violenti e pericolosi. Il 24enne è stato successivamente posto agli arresti domiciliari con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, i fatti risalgono a sabato 20 dicembre, anche se la notizia è emersa solo nella giornata di lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Botte alla fidanzata, poi la fuga e lo schianto: follia in Italia, scena agghiacciante

