Scandone Avellino Quarisa e Beck fuori dal roster

La società Scandone Avellino comunica che gli atleti Andrea Quarisa e Filmore Beck non fanno più parte del roster, avendo concluso il loro percorso con la squadra. Questa decisione deriva da valutazioni tecniche e organizzative, e si inserisce nel processo di rinnovamento del team. La società ringrazia i giocatori per il contributo fornito e augura loro il meglio per le future esperienze sportive.

La Scandone Avellino rende noto che gli atleti Andrea Quarisa e Filmore Beck, non rientrando più nel progetto tecnico della società, sono stati collocati fuori rosa. La società desidera ringraziare entrambi per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel periodo trascorso in biancoverde e augura loro le migliori fortune sportive e personali, con l'auspicio che possano presto trovare una nuova squadra dove proseguire e valorizzare il proprio percorso cestistico. Sullo sfondo la Scandone Avellino comunica che giovedì 15 gennaio alle ore 12.00, presso la sala stampa del Pala Del Mauro, si terrà una conferenza stampa ufficiale nel corso della quale interverrà il Presidente Marco Trasente.

