Scandone Avellino Quarisa e Beck fuori dal rooster

La società Scandone Avellino comunica che gli atleti Andrea Quarisa e Filmore Beck non fanno più parte del roster per motivi tecnici. Entrambi sono stati collocati fuori rosa, in conformità con le scelte della dirigenza. La società ringrazia i giocatori per il contributo fornito e si riserva di aggiornare sulla squadra in vista delle prossime competizioni.

La Scandone Avellino rende noto che gli atleti Andrea Quarisa e Filmore Beck, non rientrando più nel progetto tecnico della società, sono stati collocati fuori rosa. La società desidera ringraziare entrambi per l'impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel periodo trascorso in.

