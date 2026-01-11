Scandone Avellino attesa dal Basket Aquilano | esame di maturità nell’ultima d’andata
La Scandone Avellino si prepara all’ultimo incontro del girone d’andata, affrontando in trasferta il Nuovo Basket Aquilano domenica 11 gennaio alle ore 18 al Pala Angeli. Una partita importante per valutare lo stato di forma della squadra in vista della seconda fase del campionato.
Ultimo atto del girone d’andata per la Scandone Avellino, impegnata, in trasferta, domenica 11 gennaio alle ore 18, sul parquet del Pala Angeli contro il Nuovo Basket Aquilano.Un confronto che arriva in un momento significativo della stagione: la Scandone è reduce dalla vittoria rigeneratrice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
S.S.Felice Scandone Avellino 1948. . “La partita contro Marigliano é servita a darci una scossa .” Il capitano Andrea Iannicelli fa il punto dopo l’ultima sfida e guarda agli obiettivi futuri della stagione. Guarda l’intervista completa! #WeAreWolves #WeAreSca - facebook.com facebook
