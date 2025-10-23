Perché la pace tra Russia e Ucraina è ancora lontana | Tra Kiev e Mosca distanza incolmabile

Fanpage.it | 23 ott 2025

Il vertice di Budapest tra Trump e Putin è saltato perché Mosca e Kiev non intendono ancora cedere su nulla. Putin punta a ridefinire l'architettura di sicurezza globale, Zelensky vuole cedere territori. E in questo contesto Washington ha preferito evitare un incontro senza risultati concreti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

