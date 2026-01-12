Sassate contro l’autobus in stazione Filippi | Situazione fuori controllo

La zona della stazione di Reggio Emilia continua a essere al centro di problemi di sicurezza, con episodi di violenza e tensione che si ripetono nel tempo. La situazione si presenta come difficile da gestire, creando un ambiente insicuro per residenti, lavoratori e viaggiatori. È necessario affrontare con attenzione le cause di questa escalation per garantire un contesto più sicuro e più controllato.

"La zona stazione di Reggio Emilia è fuori controllo e non da ora. Si è trasformata in una specie di Bronx in salsa reggiana, pericolosa per chi ci abita, per chi ci lavora o per chi l'attraversa per prendere un treno o un bus". Queste le parole con cui Fabio Filippi, esponente di Forza Italia, commenta l'ennesimo caso di cronaca che coinvolge la zona della stazione. Un autobus della linea 9 è stato infatti preso a sassate, con grande paura per autista e passeggeri. Filippi chiede un piano d'intervento straordinario e condiviso che metta intorno ad uno stesso tavolo istituzioni locali, forze dell'ordine, sindacati, associazioni economiche e cittadini.

Sassate a un bus in zona stazione. Autista testimone: "Abbiamo paura" - L’episodio venerdì mattina in viale IV Novembre: colpito il mezzo della linea 9, ma nessuno si è ferito. msn.com

Sassate e calci contro l'autobus perché l'autista non lo fa salire. Passeggera ferita: «Era ubriaco, ha sfondato un vetro» - facebook.com facebook

