Caos sull’autobus uomo fuori controllo e passeggeri minacciati
Un episodio di tensione si è verificato a Bolzano sulla linea 204, dove un uomo in stato di alterazione ha disturbato l’autobus, minacciando passeggeri e conducente. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
A Bolzano, un uomo in evidente stato di alterazione ha creato il panico su un autobus della linea 204, minacciando passeggeri e conducente e costringendo l’autista a interrompere la corsa. Attimi di forte tensione a bordo, poi l’intervento risolutivo: i Carabinieri sono saliti sul mezzo, hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Caos sull’autobus, uomo fuori controllo e passeggeri minacciati
Leggi anche: Calci, sputi e caos sull’autobus: due autisti aggrediti e passeggeri in ostaggio
Caos sull’autobus, uomo fuori controllo e passeggeri minacciati - A Bolzano, un uomo in evidente stato di alterazione ha creato il panico su un autobus della linea 204, minacciando passeggeri e conducente e costringendo l’autista a interrompere la corsa. trentotoday.it
Camion in fiamme sull'A10 dei Tauri, caos traffico in Austria. Gravi danni nel tunnel del Brentenberg, code chilometriche nel Salisburghese #ANSAmotori #ANSA x.com
Camion in fiamme sull'A10 dei Tauri, caos traffico in Austria. Gravi danni nel tunnel del Brentenberg, code chilometriche nel Salisburghese #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.