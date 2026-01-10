Caos sull’autobus uomo fuori controllo e passeggeri minacciati

Un episodio di tensione si è verificato a Bolzano sulla linea 204, dove un uomo in stato di alterazione ha disturbato l’autobus, minacciando passeggeri e conducente. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

A Bolzano, un uomo in evidente stato di alterazione ha creato il panico su un autobus della linea 204, minacciando passeggeri e conducente e costringendo l'autista a interrompere la corsa. Attimi di forte tensione a bordo, poi l'intervento risolutivo: i Carabinieri sono saliti sul mezzo, hanno.

