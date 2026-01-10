Caos sull’autobus uomo fuori controllo e passeggeri minacciati

A Bolzano, un uomo in stato di alterazione ha causato scompiglio su un autobus della linea 204, minacciando passeggeri e conducente. L'incidente ha costretto l'autista a interrompere la corsa, generando disagio tra i presenti. La situazione è stata gestita dalle forze dell'ordine, intervenute per garantire la sicurezza e ristabilire l’ordine a bordo del veicolo.

A Bolzano, un uomo in evidente stato di alterazione ha creato il panico su un autobus della linea 204, minacciando passeggeri e conducente e costringendo l'autista a interrompere la corsa. Attimi di forte tensione a bordo, poi l'intervento risolutivo: i Carabinieri sono saliti sul mezzo, hanno.

