Il santuario di Montevergine chiuso dopo la frana a Mercogliano per i fedeli resta il collegamento in streaming

Il Santuario Benedettino di Montevergine resterà chiuso al pubblico anche durante le festività natalizie, a seguito della frana verificatasi lo scorso 26 novembre. La chiusura straordinaria impedisce l’accesso a uno dei luoghi di culto più frequentati della Campania, meta tradizionale di numerosi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Frana a Mercogliano, l'abate Guariglia comunica la chiusura del santuario di Montevergine a tempo indeterminato Leggi anche: Frana sulla strada provinciale di Mercogliano: chiuso il tratto per Montevergine Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Montevergine, il santuario resterà chiuso a Natale a causa della frana. A rischio anche i riti della Candelora; Montevergine, i tornanti non sono sicur: il Santuario resta chiuso; Santuario di Montevergine chiuso a tempo indeterminato; Frana a Montevergine, Santuario chiuso a tempo indeterminato. Montevergine, santuario chiuso: Mamma Schiavona è in diretta: si prega via web - L'articolo Montevergine, Santuario chiuso: Mamma Schiavona è in diretta: si prega via web proviene da OttoPagine. msn.com

Mercogliano, i commercianti dopo la chiusura del Santuario di Montevergine: «I mercatini sono vuoti» - «Chiamateci e spiegateci le cose come stanno veramente. ilmattino.it

Montevergine, i tornanti non sono sicur: il Santuario resta chiuso - Dall'ultimo incontro in Prefettura, le nuove emerse non sono affatto buone per la basilica che si ... ilmattino.it

SANTUARIO MONTEVERGINE CHIUSO A TEMPO INDETERMINATO ' ` , , - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.