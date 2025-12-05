Roghi a Taviano e Lecce | fiamme investono due auto danneggiata una terza

LECCE – I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che si sono sviluppate in due distinti episodi.Il primo a Taviano, in via Benedetto Croce, dove intorno alle 3.40 è sopraggiunta una squadra del distaccamento di Gallipoli per spegnere il rogo che aveva investito una Fiat Idea di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche questi approfondimenti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti evitando danni maggiori a persone e cose - Ancora una notte di fuoco nel Salento, con due interventi dei Vigili del Fuoco che hanno riguardato tre auto, evitando danni maggiori a persone e cose. Lo riporta leccesette.it

Ancora roghi nel Salento: a fuoco auto a Gemini, Bagnolo e Scorrano - Una notte particolarmente impegnativa quella tra il 2 e il 3 dicembre 2025 per il Comando dei Vigili del Fuoco, chiamato a intervenire in diversi Comuni della provincia di Lecce per una serie di incen ... Riporta pianetalecce.it

Roghi nella notte tra Lecce e Nardò: due autovetture distrutte dalle fiamme - LECCE / NARDÒ – Notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, impegnati in diversi interventi per incendi che hanno ... Segnala corrieresalentino.it

Emergenza roghi in Salento, in fiamme l'auto della madre di un detenuto: indagini in corso - Prosegue l’emergenza roghi nel Salento: altre due vetture colpite da altrettanti incendi nelle ultime ore. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Ancora roghi nel Salento: Peugeot distrutta a Poggiardo - I Vigili del Fuoco sono intervenuto alle prime luci dell'alba per domare le fiamme divampate in un'area privata ... Come scrive pianetalecce.it

Inferno di fuoco nel Salento: distrutti 11 mezzi di una struttura per disabili e anziani - Un incendio ha distrutto 11 furgoni appartenenti alla Sorgente srl, struttura residenziale e assistenziale con numerose sedi in ... Da quotidianodipuglia.it