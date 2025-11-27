Scontro tra un' auto ed una moto a Motta Sant' Anastasia un ferito

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in centro a Motta Sant’Anastasia, in via Vittorio Emanuele alta, di fronte ad un noto pub del paese. Per cause ancora da accertare una moto e un’auto sono entrate in contatto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un uomo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scontro tra un'auto ed una moto a Motta Sant'Anastasia, un ferito

