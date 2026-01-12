Sanremo Pausini | il Festival è il mio destino e la mia paura

Il Festival di Sanremo rappresenta un momento importante per molti artisti italiani, tra cui Laura Pausini. Con una lunga storia nel panorama musicale, l'evento è considerato sia una grande opportunità che una sfida personale. In questa occasione, si riflette sul legame profondo tra l'artista e il festival, tra emozioni autentiche e le responsabilità di una carriera artistica. Un appuntamento che continua a suscitare interesse e a segnare il percorso di molti interpreti.

Milano, 12 gen. (askanews) – “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”. Commenta così Laura Pausini l’annuncio della sua presenza sul palco del Festival come conduttrice insieme a Carlo Conti. “A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76esima edizione del Festival – ha detto in una nota – Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

