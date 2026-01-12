Il Tg1 del 12 gennaio 2026 ha annunciato ufficialmente che Laura Pausini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti per tutte e cinque le serate. La presenza della cantante rappresenta una conferma delle voci circolate nelle settimane precedenti ed evidenzia l'importanza di questa collaborazione nel contesto della tradizione musicale e televisiva italiana.

L’annuncio è arrivato al Tg1 il 12 gennaio 2026 e non stato esattamente un colpo di scena, perché se ne parlava da tempo: Laura Pausini sarà la co-conduttrice, insieme a Carlo Conti, di Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston, Laura sarà la protagonista femminile per tutte e cinque le serate, da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura”. Laura Pausini condurrà con Carlo Conti la 76^a edizione del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio su #Rai1, #RaiPlay e #RaiRadio2. #Sanremo2026 pic.twitter.comZ3fhw3Uty6 — Rai (@Raiofficialnews) January 12, 2026 Per la cantante si tratta di un ritorno significativo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Carlo Conti conferma la co-conduttrice di Sanremo: Laura Pausini per tutte e 5 le serate

Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice per tutte le serate: «Il Festival è il mio destino, la mia paura». L'annuncio di Carlo Conti

Leggi anche: Sanremo 2026 Laura Pausini affiancherà Carlo Conti in tutte le serate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanremo 2026, Conti irrompe al Tg1: “Max Pezzali ospite fisso”, cosa farà sera per sera (e il prossimo annuncio); Sanremo 2026, ecco chi è il primo ospite che si esibirà dal palco sul mare; Sanremo 2026, parla Samira Lui: “Nessuna chiamata da Carlo Conti”; Sanremo 2026, l’effetto Conti non si ferma tra il ritorno di “Sanremo Top”, l’omaggio a Pippo Baudo e Max Pezzali.

Sanremo 2026, Carlo Conti svela la co-conduttrice del Festival al TG1 - conduttrice che lo affiancherà sul palco del Festival 2026, promettendo serate ricche di musica, spettacolo e sorprese. notizie.it