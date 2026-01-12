Il ministro Mastella ha annunciato la sua assenza alla riunione di Pontelandolfo dedicata alla sanità e alle criticità dell’ospedale San Pio. Secondo lui, incontri fuori dai circuiti ufficiali rischiano di risultare inefficaci e poco sostanziali. La decisione sottolinea l’importanza di dialoghi istituzionali strutturati per affrontare con efficacia le questioni sanitarie locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “La mia assenza alla riunione di Pontelandolfo sulla sanità e sui problemi dell’ospedale San Pio non è casuale. Certamente sono stato al funerale di un mio amico a Benevento, ma avrei comunque disertato. La grammatica politica si alimenta dei luoghi e delle forme istituzionali adatte: e questo non è il caso. Esiste il Comitato dei sindaci dell’Asl, la forma inclusiva dell’assemblea dei Sindaci, ma iniziative singole diventano singolari, estemporanee. E si prestano alla strumentalizzazioni di parte. Ho segnalato invece al presidente Fico che i direttori generali debbono ascoltare, in presenza e dal vivo, la voce dei Sindaci nei circuiti istituzionali depuati, come il Comitato dei Sindaci Asl”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Mastella diserta Pontelandolfo: "Incontri fuori dai circuiti istituzionali rischiano di essere evanescenti"

