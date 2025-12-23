Sanità Mastella solidale con i medici | Abbandonati dal Governo dopo essere stati chiamati eroi

Il ministro Mastella esprime solidarietà ai medici del Servizio Sanitario Nazionale, criticando la manovra del Senato che ha previsto aumenti contrattuali insufficienti. Riconosce il ruolo fondamentale dei professionisti sanitari, spesso definiti eroi, e sottolinea come siano stati abbandonati dal Governo dopo aver dato tanto per il sistema sanitario. Una posizione che evidenzia il desiderio di tutela e rispetto per il personale medico e sanitario.

Tempo di lettura: 2 minuti "Piena solidarietà ai medici dipendenti e convenzionati e ai dirigenti sanitari del Ssn, ancora una volta vessati e defraudati da una manovra all'esame del Senato che ha destinato loro le briciole in termini di aumenti contrattuali". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella. "Ai tempi del Covid – prosegue Mastella – i medici ospedalieri e di famiglia furono definiti eroi ed elogiati da tutti, oggi che chiedono pari dignità rispetto ad altre categorie e di vedersi riconosciuti i diritti rispetto ad una professione che diventa sempre più impegnativa, sono stati letteralmente abbandonati da questo Governo.

