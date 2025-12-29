San Vincenzo | rapina in banca banditi legano impiegati e clienti

A San Vincenzo, si è verificata una rapina in banca durante la quale i banditi hanno legato impiegati e clienti. Dopo aver ottenuto il denaro, sono fuggiti senza lasciare tracce nel centro cittadino. L’episodio, riportato da Firenze Post, evidenzia le recenti criticità legate alla sicurezza nelle aree commerciali della zona. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Rapina lampo in banca a San Vincenzo: due banditi col taglierino legano clienti e cassieri - Colpo in pieno giorno alla filiale Castagneto Banca: travisati i rapinatori che arraffano il contante e fuggono, indagini della Polizia. controradio.it

Paura in banca per una rapina a mano armata - SAN VINCENZO: In due hanno immobilizzato clienti e dipendenti e sono fuggiti con i soldi: la Polizia è al lavoro per risalire alle identità dei rapinatori ... toscanamedianews.it

Rapina in pieno giorno alla Castagneto Banca di San Vincenzo Poco prima delle 10 di lunedì 29 dicembre due malviventi, armati di taglierino e con il volto parzialmente coperto, hanno fatto irruzione nella filiale. In pochi istanti sono riusciti a immobilizzare p - facebook.com facebook

