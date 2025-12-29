San Vincenzo | rapina in banca banditi legano impiegati e clienti

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Vincenzo, si è verificata una rapina in banca durante la quale i banditi hanno legato impiegati e clienti. Dopo aver ottenuto il denaro, sono fuggiti senza lasciare tracce nel centro cittadino. L’episodio, riportato da Firenze Post, evidenzia le recenti criticità legate alla sicurezza nelle aree commerciali della zona. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

I rapinatori si sono fatti consegnare i soldi e sono fuggiti, facendo perdere le prorpie tracce dal centro di San Vincenzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

san vincenzo rapina in banca banditi legano impiegati e clienti

© Firenzepost.it - San Vincenzo: rapina in banca, banditi legano impiegati e clienti

Leggi anche: Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi

Leggi anche: Rapina in banca a Milano, in ostaggio dipendenti e clienti: ladri scappano con 40mila euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

san vincenzo rapina bancaRapina e terrore in banca: personale minacciato e legato, la banda porta via il denaro - Accade in provincia di Livorno, a San Vincenzo: due uomini hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura. lanazione.it

san vincenzo rapina bancaRapina lampo in banca a San Vincenzo: due banditi col taglierino legano clienti e cassieri - Colpo in pieno giorno alla filiale Castagneto Banca: travisati i rapinatori che arraffano il contante e fuggono, indagini della Polizia. controradio.it

san vincenzo rapina bancaPaura in banca per una rapina a mano armata - SAN VINCENZO: In due hanno immobilizzato clienti e dipendenti e sono fuggiti con i soldi: la Polizia è al lavoro per risalire alle identità dei rapinatori ... toscanamedianews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.