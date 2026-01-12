San Giuliano Terme | via alle domande per i servizi mensa e trasporto scolastico

Dal 12 gennaio al 31 marzo, a San Giuliano Terme, sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l'anno 2026/2027. Le famiglie interessate possono presentare le domande presso gli uffici comunali o tramite il portale online, seguendo le modalità indicate dall'amministrazione. È importante rispettare i termini per garantire la partecipazione dei propri figli ai servizi scolastici.

San Giuliano Terme (PI), 12 gennaio 2026 – L'amministrazione comunale termale informa che dal 12 gennaio al 31 marzo saranno aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico con scuolabus per l'anno scolastico 20262027. Le famiglie interessate potranno procedere all'iscrizione accedendo esclusivamente online al Portale dei Servizi Scolastici, utilizzando le credenziali SPID del richiedente, al seguente link: https:sangiuliano.cloud.softech-engineering.itUserLoginLoginUser.aspx. Per il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, la domanda dovrà essere presentata da chi intende avvalersi del servizio per la prima volta, da chi cambierà scuola e da chi passerà a una scuola di ordine superiore, come ad esempio da scuola dell'infanzia a primaria o da primaria a secondaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

