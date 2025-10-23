San Giuliano Terme (PI), 23 ottobre 2025 – Il Comune ha approvato l'avviso pubblico avente ad oggetto l'erogazione alle famiglie per il trasporto scolastico di studenti minori disabili residenti nel Comune di San Giuliano Terme. Il bando ha lo scopo di sostenere le famiglie degli studenti con disabilità iscritti a una scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado e che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico pubblico organizzato dal Comune, o di altri servizi assimilabili organizzati da enti pubblici, ma provvedono autonomamente al trasporto verso i plessi scolastici, situati sia nel territorio comunale che in altri Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giuliano Terme: dal Comune aiuti per il trasporto scolastico di studenti disabili