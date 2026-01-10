Mensa e trasporto scolastico a San Giuliano Terme | via alle domande

L'amministrazione di San Giuliano Terme comunica che dal 12 gennaio al 31 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l'anno 2026/2027. È importante presentare le domande entro le scadenze stabilite per garantire la partecipazione dei cittadini ai servizi dedicati agli studenti. Maggiori informazioni e moduli sono disponibili presso gli uffici comunali o sul sito ufficiale del Comune.

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme informa che dal 12 gennaio al 31 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico con scuolabus per l'anno scolastico 20262027. Le famiglie interessate potranno procedere all'iscrizione accedendo esclusivamente.

Sciopero generale del comparto scuola lunedì 12 e martedì 13 gennaio Le modifiche ai servizi comunali di prescuola/sorveglianza/accompagnamenti, mensa e trasporto scolastico - facebook.com facebook

