Scritta shock alla sede della Lega di Modena Salvini come Moro Il vicepremier | Avanti per gli italiani

A Modena, sulla saracinesca della sede della Lega, è stata trovata una scritta offensiva che paragona Matteo Salvini ad Aldo Moro, evocando un episodio tragico della storia italiana. Il gesto si inserisce in un clima di minacce e intimidazioni contro il vicepremier, che ha ribadito il suo impegno a favore degli italiani. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla dialettica politica nel paese.

una bellissima storia scientifica da condividere con gli studenti, scritta dal Professore Jeff Bloom, già docente universitario di Didattica della scienza - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.