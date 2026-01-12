Scritta shock alla sede della Lega di Modena Salvini come Moro Il vicepremier | Avanti per gli italiani
A Modena, sulla saracinesca della sede della Lega, è stata trovata una scritta offensiva che paragona Matteo Salvini ad Aldo Moro, evocando un episodio tragico della storia italiana. Il gesto si inserisce in un clima di minacce e intimidazioni contro il vicepremier, che ha ribadito il suo impegno a favore degli italiani. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla dialettica politica nel paese.
Scritte d'odio e minacce contro il vicepremier Matteo Salvini. Sulla saracinesca della sede della Lega a Modena è apparsa una scritta che paragona il capo del Carroccio ad Aldo Moro, l'ex leader della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Il vicepremier ha pubblicato. 🔗 Leggi su Today.it
Scritta eversiva in sede Lega Modena, condanna unanime - La firma anarchica sulla scritta tracciata questa notte sulla serranda della sede provinciale di Lega Modena in via Don Minzoni, in città. lapressa.it
