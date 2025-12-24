A buon rendere Minaccia degli anarchici

Il Tribunale di Massa ha emesso una condanna per l’assalto al gazebo leghista di Marina di Carrara, avvenuto nel settembre 2022. La sentenza si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie relative a episodi di violenza politica, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme e della legalità. La vicenda evidenzia le conseguenze di azioni illegali e il ruolo della giustizia nel garantire la tutela dell’ordine pubblico.

Il Tribunale di Massa ha condannato l'assalto al gazebo leghista di Marina di Carrara avvenuto a settembre del 2022. Subito in ambienti anarchici e sui siti di area antagonista sono comparsi messaggi di risposta chiusi da un minaccioso "a buon rendere". Oggi l'europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi commenta che si tratta di un "fatto gravissimo", configurando "un linguaggio intimidatorio che richiama esplicitamente alla violenza politica ". La sentenza, secondo Ceccardi, riafferma un principio essenziale: la violenza contro chi svolge attività politica in modo pacifico e democratico non può essere in alcun modo giustificata o tollerata.

