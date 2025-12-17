Carrozzeria Orfeo il rifiuto dell’etichetta

Stasera alle 21, l'Auditorium Levi Montalcini di Mirandola accoglie la compagnia lombarda Carrozzeria Orfeo, nota per il suo stile audace e irriverente. Un appuntamento imperdibile che promette uno spettacolo coinvolgente e originale, capace di sorprendere e stimolare il pubblico con la sua creatività e qualità artistica.

© Ilrestodelcarlino.it - Carrozzeria Orfeo, il rifiuto dell'etichetta Stasera alle 21 l'Auditorium Levi Montalcini di Mirandola ospita la compagnia lombarda Carrozzeria Orfeo, una delle realtà più audaci e irriverenti della scena teatrale italiana. La compagnia, nell'ambito della stagione teatrale organizzata da Ater Fondazione in collaborazione con l'amministrazione comunale, presenta la sua nuova produzione 'Misurare il salto delle rane'. Il testo, che si è aggiudicato il Premio della Critica A.N.C.T. 2025 come miglior spettacolo, è un viaggio nell'intimità di tre esistenze femminili che si specchiano l'una nell'altra e che, in modo diverso, rifiutano etichette imposte dall'esterno.

